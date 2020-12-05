ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні одужалих від COVID-19 знову більше, ніж захворілих

Новость на русском → Київ, Субота 05 грудня 2020 08:33
В Україні одужалих від COVID-19 знову більше, ніж захворілих Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні знову спостерігається позитивна динаміка щодо коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, які опублікував глава відомства Максим Степанов на сторінці у Facebook.

Так, за вчора лабораторні центри підтвердили 13 825 нових випадків коронавірусу, а одужалих від COVID-19 за минулу добу зареєстрували - 14 724.

Нагадаємо, до цього така динаміка спостерігалася у четвер та середу. Впродовж двох днів в Україні кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.

Також РБК-Україна писало, що у світі зареєстрували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії. За добу коронавірус діагностували у понад 680 тисяч жителів планети.

Додамо, за четвер в Україні знову зареєстрували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. До цієї позначки кількість нових хворих не доходила майже тиждень.

Крім того, стало відомо, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали орієнтовні терміни перших поставок препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Україна статистика Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19