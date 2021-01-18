В Україні зафіксували мінімальне число нових випадків COVID з вересня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу виявили 3034 нових випадки коронавірусу. Це мінімум з 28 вересня, коли було зафіксовано 2671 новий випадок COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше нових заражень підтвердили в Києві (301), Запорізькій (266), Київської (240) і Дніпропетровській (220) областях. Серед хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. 1304 людини були госпіталізовані.

Всього було проведено за добу 13 247 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 10401, методом ІФА - 2846.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 163 тисячі 716 людей, одужали - 871 196 (+5236), померли - 20 869 (+67). Активними хворими залишаються 292 520 пацієнтів.

Зазначимо, зараз в Україні діє жорсткий карантин, який триватиме до 24 січня включно. Уряд не планує продовжувати жорсткі обмеження. При цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, надалі прогнозується зростання захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, за прогнозами МОЗ, в Україні вакцину від коронавірусу можна буде купити не раніше другої половини 2021 року. При цьому планова вакцинація в країні почнеться в середині лютого. Щеплення будуть робити препаратами Sinovac і Pfizer.