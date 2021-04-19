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В Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 16:02
В Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом Фото: в Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За станом на березень 2021 року, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження коронавірусом. У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина.

"Станом на місяць тому таких випадків було трохи більше ніж 1200. Люди хворіють повторно", - заявив він.

Голова ЦГЗ підхопив, що в середньому інтервал між захворюваннями становить від 3 до 5 місяців, однак бувають і поодинокі випадки, коли людини інфікується протягом 1,5 місяців.

"На цей час ми підготували і направили до МОЗу проект наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. І там ми прописуємо визначення повторного випадку для того, щоб ми могли налагодити отримання даних про повторні випадки", - повідомив він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому за добу померли 214 осіб.

Крім того, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

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