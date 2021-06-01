В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі

Вчора, 31 травня, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

"Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які надійдуть до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX, буде призначена для проведення вакцинації другою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.