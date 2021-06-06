Українські COVID-сертифікати вже погодилися визнавати чотири країни

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати чотири країни. А саме Угорщина, Молдова, Туреччина та Грузія.

Про це він написав у своєму Facebook.

Крім того, Україна та Грузія домовилися активізувати співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики тощо.

Прем'єр-міністр розраховує, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами.

"Українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій заявив, що COVID-паспорти дозволять українцям подорожувати вже цього літа. Стало відомо, як вони працюватимуть для жителів нашої країни. Термін дії сертифіката буде залежати від кількості доз вакцини.

Як писало РБК-Україна, в Україні вакцину від коронавірусу вже отримали понад мільйон жителів. За минулу добу вдалося вакцинувати ще 40 тисяч українців.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині розслідують справи про шахрайство з паспортами вакцинації.