ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські COVID-сертифікати вже погодилися визнавати чотири країни

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 червня 2021 22:25
Українські COVID-сертифікати вже погодилися визнавати чотири країни Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати чотири країни. А саме Угорщина, Молдова, Туреччина та Грузія.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр розраховує, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами.

Крім того, Україна та Грузія домовилися активізувати співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики тощо.

Нагадаємо, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій заявив, що COVID-паспорти дозволять українцям подорожувати вже цього літа. Стало відомо, як вони працюватимуть для жителів нашої країни. Термін дії сертифіката буде залежати від кількості доз вакцини.

Як писало РБК-Україна, в Україні вакцину від коронавірусу вже отримали понад мільйон жителів. За минулу добу вдалося вакцинувати ще 40 тисяч українців.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині розслідують справи про шахрайство з паспортами вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація Денис Шмигаль Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19