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Українські вчені знайшли спосіб уникнути гострого ураження легень при COVID: що відомо

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Вівторок 19 жовтня 2021 18:25
Українські вчені знайшли спосіб уникнути гострого ураження легень при COVID: що відомо Фото: українські вчені знайшли спосіб уникнути гострого ураження легень при COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України спільно з колегами з ім. О.О. Богомольця НАН віднайшли речовину, яка може допомогти запобігати гострому ураженню легень під час тяжкої форми коронавірусу. Протягом півтора року дослідження вчені віднайшли декілька потенційних сполук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної академії наук.

Одним з найбільших ускладнень при хворобі на коронавірус є гострий респіраторний дистрес синдром (гостре запалення легень, що характеризується дифузним ураженням та зниженням кисню в крові).

Яка головна мета вчених

Науковці намагаються підібрати речовину, яка впливатиме на відповідний фермент клітин крові й таким чином блокуватиме розвиток запалення під час ускладнень.

Під час того, як в організм потрапляє вірус або ж бактерія - гранулоцити (клітини крові) вибухають та викидують своє ядро, таким чином утворюючи пастку для "чужаків". Втім, під час хвороби на коронавірус - гранулоцити схильні більше до "масового самогубства", що аж ніяк не захищає організм.

"Упродовж майже півтора року досліджень науковцям вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток", - пише пресслужба.

Після півтора року тестування на ізольованих лейкоцитах, вчені нарешті перейшли до експериментів in vivo (експерименти, що проводяться на живих тканинах і цілих організмах чи всередині них).

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