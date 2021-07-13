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Ізраїльську COVID-вакцину планують випробувати в Україні та Грузії

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Ізраїль, Вівторок 13 липня 2021 12:18
Ізраїльську COVID-вакцину планують випробувати в Україні та Грузії Фото: на українцях планують випробувати ізраїльську COVID-вакцину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Третій етап клінічних випробувань ізраїльської вакцини Brilife проведуть в Україні та Грузії. Препарат протестують на десятках тисяч добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц назвав таке рішення "чудовою новиною" і наголосив, що завдяки такій співпраці країні вдасться завершити розробку вакцини та виробляти її самостійно.

"Оскільки вакцини проти COVID-19 першого покоління все частіше ставляться під загрозу швидкій мутації коронавірусу, ми прагнемо розробити вакцину, яка може швидко розповсюдитися з низькою вартістю для задоволення потреб як розвиненого світу, так і країн, що розвиваються",- сказав Бені Ганц.

Зазначено, що ізраїльська вакцина все ще перебуває на стадії випробування.

У грудні Інститут біологічних досліджень успішно завершив перший етап випробувань та розпочав другий етап, який досі триває.

Нагадаємо, що в Ізраїлі планують побудувати завод з виробництва вакцин від COVID-19.

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