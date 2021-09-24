Українцям пропонують приєднатися до випробувань ліків проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я пропонує громадянам приєднатися до випробовувань ліків проти коронавірусу. Наразі подібні клінічні дослідження тривають в усьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, в Україні таких досліджень -31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ.

"Медичне застосування ліків може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснюють, що перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків.

Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження, що вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Після чого йде наступний етап - клінічні випробування, який має чотири фази досліджень.

Однак в Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження в три фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для збору необхідної інформації про реакції тощо.