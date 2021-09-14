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Українцям стали доступні жовті COVID-сертифікати в додатку "Дія"

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 16:42
Українцям стали доступні жовті COVID-сертифікати в додатку "Дія" Фото: жовтий сертифікат доступний вже після першого щеплення від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вакциновані однією дозою вакцини від COVID тепер можуть отримати жовтий сертифікат в додатку "Дія". Він допоможе уникнути карантинних обмежень "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантину "жовтого" рівня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що зелений сертифікат буде доступний після повного курсу вакцинації. Різні сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

"Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі введення "жовтої" зони адаптивного карантину обмеження не застосовуватимуться щодо закладів, 80% персоналу яких мають жовті сертифікати. Власники таких сертифікатів також зможуть відвідувати такі заклади.

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