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Українцям в Ужгороді почали видавати угорські сертифікати COVID-вакцинації

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Вівторок 03 серпня 2021 12:09
Українцям в Ужгороді почали видавати угорські сертифікати COVID-вакцинації Фото: в Ужгороді видають угорські сертифікати вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральне консульство Угорщини у Ужгороді почало видавати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу громадянам України. Їх можуть отримати люди, які вакцинувалися на території Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу генконсульства.

"Тих осіб, котрі під час вакцинації для отримання картки зазначили адресу Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, пластикова картка про щеплення яких уже надійшла до Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або за номером телефону про дату та спосіб отримання картки", - йдеться повідомленні.

Для отримання картки потрібно мати при собі тримовний сертифікат А4 про щеплення проти SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертифікат вакцинації від SARS-COV-2”, виданий під час вакцинації, та дійсний закордонний паспорт, номер якого зазначено у сертифікаті.

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