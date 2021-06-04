Українці з 8 червня зможуть вакцинуватися на польському кордоні

На польсько-українському кордоні громадяни України зможуть вакцинуватися від коронавірусу. Пункти вакцинації запрацюють з вівторка, 8 червня.

Про це заявив директор медичного центру "Медик" з Жешува Станіслав Мазур у коментарі "Укрінформу".

За його словами, отримати щеплення від коронавірусу зможуть трудові мігранти та студенти. з України їх будуть вакцинувати вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

"З 8 червня ми будемо готові вакцинувати українців усіма вакцинами від коронавірусу, сертифіковані в ЄС", - заявив Мазур.

Він також повідомив, що вакцинація буде проходити на добровільній основі.

Директор медичного центру "Медик" зазначив, що особи, які отримають щеплення дводозовою вакциною, зможуть отримати другу дозу в Польщі. При цьому він додав, що з 1 липня в країні не діятиме прив'язка до місця вакцинації.

Вакцинуватися можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краковець, Гребенне-Рава-Руська, Будомеж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.