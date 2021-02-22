Українці зможуть записатися в чергу на COVID-вакцинацію з березня

Вже з березня можна буде записатись на вакцинацію від коронавірусу. Онлайн-система вже готова до роботи.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на нараді з президентом, передає прес-служба ОП .

За його словами, онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи.

"Було вирішено, що її запустять з березня", - йдеться у повідомленні ОП.

Раніше Федоров говорив, що Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через "Дію" почати прийом електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися.

"Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес", - тоді він говорив.