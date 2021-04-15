Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом

Тільки 30% українців вважають, що президент України Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу . Більше половини опитаних вважають, що працють неефективно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 18% респондентів вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України та Верховної ради, більше 60% - неефективним.

У порівнянні із листопадом 2020 року спостерігається зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 24-28 березня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.