Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом
Тільки 30% українців вважають, що президент України Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу. Більше половини опитаних вважають, що працють неефективно.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Крім того, 18% респондентів вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України та Верховної ради, більше 60% - неефективним.
У порівнянні із листопадом 2020 року спостерігається зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.
Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 24-28 березня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
Нагадаємо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини року можна буде забезпечити менше 3% населення.