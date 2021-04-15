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Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 11:30
Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом Фото: українці незадоволені діями влади у боротьбі з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тільки 30% українців вважають, що президент України Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу. Більше половини опитаних вважають, що працють неефективно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 18% респондентів вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України та Верховної ради, більше 60% - неефективним.

Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом

У порівнянні із листопадом 2020 року спостерігається зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

Українці погіршили оцінку дій влади в боротьбі з коронавірусом

Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі - сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 24-28 березня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини року можна буде забезпечити менше 3% населення.

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