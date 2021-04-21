В Україну цього тижня мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в Україну мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це має відбутися уже цього тижня.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Цього тижня в Україну мають прибути ще 367 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Тобто, загальна кількість уже поставлених вакцин до кінця тижня складатиме понад 1,1 млн доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, вчора в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.