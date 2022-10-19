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В Украине за неделю зафиксировали десятки тысяч новых больных COVID-19

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Среда 19 октября 2022 04:35
В Украине за неделю зафиксировали десятки тысяч новых больных COVID-19 Фото: В Украине за неделю зафиксировали почти 23 тысячи новых больных COVID-19 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине на прошлой неделе обнаружили почти 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 200 пациентов скончались от осложнений болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"За период с 10.10 по 16.10 зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 2 439, медработников - 456)", - отметили в Минздраве.

В то же время указали, что в течение недели:

  • госпитализированы - 4 797 человек,
  • летальных исходов - 203,
  • поправилось - 34 576 человек.

В министерстве добавили, что за все время пандемии коронавируса в Украине заразились 5 279 346 человек, преодолели недуг - 5 095 437, умерли - 109 819.

Напомним, жителей Киева просят вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте из-за роста заболеваемости COVID-19.

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