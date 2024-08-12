В Украине заболеваемость COVID возросла в шесть раз, - Кузин

В июле 2024 года в Украине заболеваемость COVID-19 выросла в шесть раз: если в июне было зафиксировано около 2 тысяч случаев, то в июле этот показатель вырос до почти 12 тысяч.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, рост заболеваемости наблюдается не только в Украине, но и в Европейском Союзе и США. Хотя количество госпитализаций остается относительно низким, на стационарном лечении находится более 2,5 тысячи человек, что является нормальным для такой вспышки.

"К счастью, процент госпитализации не такой большой. На стационарном лечении находится чуть больше 2,5 тысячи, и это абсолютно нормально для такого пикового подъема", - заявил Кузин.

Сейчас в Украине выявлено уже пять случаев нового подвида штамма "Омикрон" под названием FLiRT. Три из них зафиксированы в Киеве, один - в Житомирской области, а еще один летальный случай произошел в Ивано-Франковской области.

Кузин отметил, что в Украине циркулирует 10 субвариантов штамма "Омикрон", который, хотя и имеет относительно легкое течение, характеризуется более быстрой передачей вируса и способностью избегать иммунного ответа.

"Это означает, что люди, которые имеют неинфекционные заболевания, иммуноскомпрометированные состояния, беременность или пожилой возраст, (более склонны к тяжелому течению) даже несмотря на то, что они имели первичный курс вакцинации в 2021 году или в начале 2022 года", - подчеркнул главный врач Украины.