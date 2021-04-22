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Спростять поїздки. Туреччина і Україна можуть взаємно визнати "паспорти вакцинації"

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 14:29
Спростять поїздки. Туреччина і Україна можуть взаємно визнати "паспорти вакцинації" Фото: вакцинація від коронавірусу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна і Туреччина можуть взаємно визнати "паспорта вакцинації" від коронавірусу. Це спростить туристичні поїздки між країнами.

Про це йшлося на нараді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками уряду і послом в Україні в Туреччині Андрієм Сибігою, передає урядовий портал.

Повідомляється, що на нараді обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров'я, які розробляються в Європейському союзі. За словами Шмигаля, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

За підсумками наради прем'єр доручив відповідним відомствам опрацювати питання про можливість збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною. А також розглянути спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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