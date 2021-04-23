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Рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено в Києві та 16 областях

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 11:26
Рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено в Києві та 16 областях Фото: в Україні важка ситуація з COVID(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 23 квітня важка ситуація з коронавірусом в Україні зберігається. А рівень госпіталізацій перевищено в Києві та 16 областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з актуальними даними, рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

При цьому найважча ситуація в Хмельницькій області, де рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тис. населення при нормі не більше 60. Вище 80 цей показник у Чернігівській, Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

Фото: ситуація з COVID в Україні

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З неї можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів.

У той же час Харківська, Одеська та Запорізька області порушили алгоритм вакцинації від COVID, і головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже передав їм публічний "привіт".

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