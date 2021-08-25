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Встигнути до 31 cерпня. Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID

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Івано-Франківськ, Середа 25 серпня 2021 17:24
Встигнути до 31 cерпня. Івано-Франківськ виплатить вчителям премії за щеплення від COVID Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Івано-Франківськ виплатить премії вчителям міських шкіл, які вакцинувалися від COVID. Для цього потрібно зробити хоча б одне щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Руслана Марцінківа.

"Педагоги, які до 31 cерпня щепляться хоча б однією дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні в місті вакцинувалися вже 47% педагогів. При цьому мер не уточнив розмір премій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України проводить конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів, - навчальні заклади можуть виграти комп'ютерні класи.

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