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У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: в ЄС вже вивчають їх

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ЄС, Четвер 12 серпня 2021 15:21
У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: в ЄС вже вивчають їх Фото: у вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Європейському союзі перевіряють можливі нові побічні ефекти після щеплення мРНК-вакцинами. Мова про препарати від компаній Pfizer і Moderna, які також застосовуються на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Невелика кількість вакцинованих людей поскаржилися на три нові побічні ефекти, які у них з'явилися після щеплення цими вакцинами. Вони заявили про:

  • багатоформну еритему - форму алергічної реакції на шкірі,
  • гломерулонефрит - запалення нирок,
  • нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Європейське агентство з лікарських засобів буде вивчати ці нові реакції, щоб визначити, чи це дійсно побічні ефекти від вакцин Pfizer і Moderna.

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