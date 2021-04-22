У двох країнах виявили підроблену вакцину від коронавірусу Pfizer

Американська компанія Pfizer виявила в Польщі та Мексиці підроблені вакцини від коронавірусу. При цьому в Мексику встигли вакцинувати 80 осіб.

Одну дозу підробленої вакцини Pfizer продавали за майже тисячу доларів.

Зокрема, в Мексиці виявили, що вакцина мала підроблене маркування. Зокрема, в штаті Нуево-Леон виявили препарат в пивних холодильниках. У вакцин був вказаний неправильний термін придатності, а також не збігався номер партії з препаратом, відправленим в штат.

Водночас у Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. В якості вакцини Pfizer видавали ліки проти зморшок.