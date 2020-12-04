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Вакцина Moderna може забезпечити імунітет на три місяці

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 03:13
Вакцина Moderna може забезпечити імунітет на три місяці Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцина від коронавіруса COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці. Вакцину вводять двічі.

Про це пише France 24.

У ході досліджень вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату.

У результаті, кількість вироблених після застосування вакцини антитіл з часом, як і очікувалося, трохи скорочується. У той же час, їх кількість залишається високим у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, Британія стала першою країною в світі, яка отримала вакцину від коронавірус компаній Pfizer і BioNTech.

РБК-Україна писало, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірус можуть стати доступні вже в найближчі місяці.

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