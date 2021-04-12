Станом на 12 квітня вакцина Sinovac пройшла лабораторний контроль в Україні. Але сама вакцинація цим препаратом ще не почалася.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому, за словами співрозмовника, вакцинація препаратом поки ще не почалася.

"Зараз її відвантажують для відправки в регіони", - уточнило джерело.

При цьому народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в Telegram, що вакцинація нібито вже почалася.

"Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинація даним препаратом в областях і регіонах", - зазначила нардеп.

Вона також підкреслила, що цією вакциною будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.