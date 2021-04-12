Вакцина Sinovac пройшла лабораторний контроль в Україні
Станом на 12 квітня вакцина Sinovac пройшла лабораторний контроль в Україні. Але сама вакцинація цим препаратом ще не почалася.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.
При цьому, за словами співрозмовника, вакцинація препаратом поки ще не почалася.
"Зараз її відвантажують для відправки в регіони", - уточнило джерело.
При цьому народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в Telegram, що вакцинація нібито вже почалася.
"Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинація даним препаратом в областях і регіонах", - зазначила нардеп.
Вона також підкреслила, що цією вакциною будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше в Центрі з контролю за захворюваннями Китаю визнали, що китайські вакцини від коронавірусу не забезпечують високого рівня захисту від COVID-19. У компанії Sinovac Biotech вже заявили, що ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. На сьогоднішній день він складає 14 днів.
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцину CoronaVac (торгове найменування продукту компанії Sinovac) 12 квітня тільки розвезуть по регіонах України.