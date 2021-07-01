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Не тільки після вакцинації. Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні

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Київ, Четвер 01 липня 2021 14:14
Не тільки після вакцинації. Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні Фото: стало відомо, хто і як може отримати COVID-сертифікати (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні з 1 липня в тестовому режимі можна отримати COVID-сертифікати. Вони видаватимуться не тільки тим, що отримав повний курс вакцинації.

Про це на прес-конференції розповів гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

За його словами, згенерувати електронний сертифікат в тестовому режимі вже можна на порталі "Дія".

"Якщо людина вакцинована, то її дані є в системі охорони здоров'я. Вона може дати запит через "Дію", яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані", - зазначив Родина.

Надалі документ можна буде використовувати для виїзду за кордон після взаємного визнання COVID-сертифікатів. Але для його отримання необов'язково проходити вакцинацію. Сертифікат видається на підставі:

  • повного курсу вакцинації - при цьому деякі країни ставлять додатковою умовою те, що має прийти кілька днів після другого щеплення. Такий сертифікат діє 180 днів;
  • негативного ПЛР-тесту - діятиме 72 години з того моменту, як був зданий тест, а не отримані результати;
  • задокументованого факту про одужання від COVID-19. Дія сертифіката буде 180 діб, його можна отримати, якщо дані про хворобу є в електронній системі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз вже запустив цифрові COVID-сертифікати і дав відповіді на ключові питання.

РБК-Україна писало, як записатися на бета-тест сертифікатів.

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