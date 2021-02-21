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Вакцинація в Ізраїлі: після щеплень ризик COVID-заражень знизився на 95,8%

Новость на русском → Єрусалим, Неділя 21 лютого 2021 10:35
Вакцинація в Ізраїлі: після щеплень ризик COVID-заражень знизився на 95,8% Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Ізраїлі значно зменшився ризик зараження COVID-19 серед людей, які отримали обидва прийоми вакцини Pfizer. Влада очікує, що 95% ізраїльтян віком від 50 років будуть вакциновані протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

Разом з тим, ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті - 98,9%.

Висновки базуються на даних, зібраних на національному рівні про ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини принаймні за два тижні до оцінки результатів.

До 30 січня близько 1,7 мільйона ізраїльтян були двічі щеплені.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху очікує, що 95% ізраїльтян віком від 50 років будуть вакциновані протягом найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, в Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію.

Також Ізраїль представив "зелений паспорт". Його отримають щеплені і перехворілі коронавірусом.

Крім того, уряд Ізраїлю прийняло рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Заходи послаблять з неділі, 21 лютого.

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