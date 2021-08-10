ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцинація в Києві: які препарати доступні для щеплення і для яких доз

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 серпня 2021 09:55
Вакцинація в Києві: які препарати доступні для щеплення і для яких доз Фото: якими вакцинами у Києві можна щепитися від COVID і для яких доз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 10 серпня у Києві вже зробили понад 1 млн щеплень від COVID-19. Для мешканців столиці наразі доступні декілька видів вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, щепитися першою дозою вакцини від COVID-19 можна такими препаратами:

  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Moderna (mRNA-1273).

Крім цього, для повторної вакцинації доступні:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Cominarty/Pfizer-BioNTech.

У відомстві зазначають, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему Helsi.me.

Зокрема, у Києві можна отримати щеплення у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.

Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

У КМДА додають, якщо вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно, необхідно звернутися до керівника закладу.

Якщо таким чином питання не вдалося вирішити, то необхідно зателефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від коронавірусу, охочі можуть отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус