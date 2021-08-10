Вакцинація в Києві: які препарати доступні для щеплення і для яких доз
Станом на сьогодні, 10 серпня у Києві вже зробили понад 1 млн щеплень від COVID-19. Для мешканців столиці наразі доступні декілька видів вакцин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, щепитися першою дозою вакцини від COVID-19 можна такими препаратами:
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Moderna (mRNA-1273).
Крім цього, для повторної вакцинації доступні:
- AstraZeneca;
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Cominarty/Pfizer-BioNTech.
У відомстві зазначають, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему Helsi.me.
Зокрема, у Києві можна отримати щеплення у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.
Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.
У КМДА додають, якщо вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно, необхідно звернутися до керівника закладу.
Якщо таким чином питання не вдалося вирішити, то необхідно зателефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від коронавірусу, охочі можуть отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer.