Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень

В Україні 5 993 співробітники компаній, яких записали на вакцинацію як організовані колективи, отримали щеплення від коронавірусу. Вакцинація робочих колективів почалася 22 червня.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України у Facebook .

"Станом на 24 червня 2021 року, проти COVID-19 було щеплено 5 993 співробітники компаній, яких записали на вакцинацію як організовані колективи. Усього на щеплення вже записані 255 705 співробітників з 1 690 компаній", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває вакцинація колективів, які мають понад 50 осіб, охочих щепитися. Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером 0 800 60 20 19.