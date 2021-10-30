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Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 07:30
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили Фото: "червона" зона суттєво розширилася в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 30 жовтня, до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили вже 15 областей України. Обмеження в відповідних регіонах стають більш суворими, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Де та які обмеження запровадили - в подробицях матеріалу РБК-Україна.

Які області потрапили до "червоної" зони станом на 30 жовтня

  1. Хмельницька область;
  2. Київська область;
  3. Одеська область;
  4. Херсонська область;
  5. Запорізька область;
  6. Донецька область;
  7. Дніпропетровська область;
  8. Сумська область;
  9. Миколаївська область;
  10. Ровенська область;
  11. Житомирська область;
  12. Івано-Франківська область;
  13. Луганська область;
  14. Львівська область;
  15. Чернігівська область.

Які обмеження діють в "червоній" зоні

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не має жодних нових обмежень після "жовтого", оскільки він є сигналом для громадян про те, що їх регіон поступово наближається до "червоної" зони.

Вже після переходу до останнього рівня епіднебезпеки, в області зберігаються попередні обмеження й додаються нові - більш суворі, а саме:

  • перебування на територіях загального користування дозволяється виключно в надітих засобах індивідуального захисту;
  • заклади громадського харчування не мають права приймати відвідувачів;
  • ТРЦ, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не мають права приймати відвідувачів;
  • заклади культури не мають права приймати відвідувачів, однак це не стосується історико-культурних заповідників;
  • забороняється проведення масових заходів, однак це не стосується автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів;
  • забороняється діяльність ринків, однак це не стосується продовольчих;
  • заклади освіти йдуть на карантин, однак це не стосується дошкільних закладів, спецзакладів та закладів загальної середньої освіти;
  • забороняється робота підвісних канатних доріг.

Водночас в "червоній" зоні заборони не застосовуються у випадку, якщо 100% працівників й відвідувачів:

  • пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають документ, який це підтверджує;
  • мають негативний результат тесту на коронавірус;
  • мають документ, який підтверджує одужання.

Вакцинація чи тест. &quot;Червона&quot; зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадилиФото: "червона" зона суттєво розширилася в Україні (Getty Images)

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