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Вакцинація в Україні: за перший тиждень листопада зроблено понад 1,6 млн щеплень

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 08:34
Вакцинація в Україні: за перший тиждень листопада зроблено понад 1,6 млн щеплень Фото: понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу зроблено за листопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за перший тиждень листопада зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора від COVID вакцинувалися 85 083 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За минулу добу

Як інформує МОЗ, вчора одну дозу вакцини отримали 51 603 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 33 480 людей.

Загальна статистика

В Україні загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини.

З яких отримали одну дозу - 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 938 053 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в країні вже проведено 19 344 335 щеплень.

У МОЗ додають, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

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