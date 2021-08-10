В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації. Однак цього недостатньо, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.

"Але цього недостатньо, вже зараз необхідно її прискорити у 2 рази, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Темпи вакцинації в Україні перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень.

Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу.

На початку серпня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень.