Вакцинацію мешканців ОРДЛО можуть організувати на пунктах пропуску
Для жителів окупованих районів Донбасу можуть організувати місця вакцинації від коронавірусу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).
Про це повідомляє Вільне Радіо з посиланням на заступницю міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інну Драганчук.
Вона зазначила, що в уряді вже була не одна нарада щодо вакцинації мешканців ОРДЛО. Там вважають, що вакцинацію варто розпочати разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується людей, яким понад 60 років.
"Ми зараз розробляємо алгоритм, як це можна забезпечити вздовж лінії розмежування. Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах", - сказала Драганчук.
За її словами, один з пріоритетів роботи міністерства є саме наближення медичних послуг до лінії розмежування.
"Але ми розуміємо, який би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати й ці послуги отримати", - додала заступниця міністра.
Зазначимо, українська делегація в ТКГ 2 березня повідомила, що у гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, попри успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня через КПВВ "Щастя".
Нагадаємо, вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 1 березня на вакцинацію в Україні записалися понад 44 000 осіб. Найактивніше люди записуються в чергу через мобільний додаток "Дія".
Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ пояснив низькі показники вакцинації від COVID на першому етапі тим, що медики відмовляються робити щеплення, оскільки недавно перехворіли й мають антитіла. Крім того, частина медиків не хоче вакцинуватись через особисті погляди.