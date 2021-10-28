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У вакцинованому Моршині заявили про випадок COVID-госпіталізації

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Моршин, Четвер 28 жовтня 2021 13:42
У вакцинованому Моршині заявили про випадок COVID-госпіталізації Фото: у вакцинованому Моршині заявили про випадок COVID-госпіталізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У курортному Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проекту МОЗ вакцинували майже 75% населення, лише одну пацієнтку госпіталізували з коронавірусом. Хвора не отримувала щеплення від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Ільницького, якого цитує Суспільне.

За словами міського голови, загалом у місті інфіковані коронавірусом 27 осіб, з яких 26 перебувають на лікуванні вдома.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна літня жінка госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 осіб є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що першою дозою вакцини в Моршині зараз щеплено 75% людей, а повністю імунізовані - 74 %.

Нагадаємо, нещодавно в мер Моршина заявляв, що в місті немає жодного випадку COVID-госпіталізацій.

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