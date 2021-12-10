Як вакцинуватись, якщо є підробний COVID-сертифікат: алгоритм МОЗ

До медичного закладу звертались з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. У МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Втім, за його словами, для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення.

Ляшко озвучив алгоритм дій, якщо людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, хоче отримати щеплення від COVID-19:

звернутись до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації,

лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у особи фейкового документа,

працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

"Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого СOVID-документ та своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину", - уточнив Ляшко.

При цьому слід зауважити, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ, уточнив міністр.

Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності - осіб, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах.