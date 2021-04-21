Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу: на етикетці з'явиться попередження

Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу та інші країни, не зважаючи на ризик появи тромбів. Однак на етикетці з'явиться попередження про можливі побічні ефекти.

Про це повідомили в компанії, передає Reuters.

Компанія заявила у вівторок, що відновить постачання вакцини Johnson&Johnson до Європейського Союзу, Норвегії та Ісландії. Також там повідомили, що працюватимуть над відновленням клінічних випробувань вакцини.

Також в компанії заявили, що тепер нова етикетка на упаковці вакцини буде включати попередження про ризик рідкісного побічного ефекту і інструкції по його розпізнаванню і лікуванню.