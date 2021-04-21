Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу: на етикетці з'явиться попередження
Вакцину Johnson&Johnson продовжать поставляти в Європу та інші країни, не зважаючи на ризик появи тромбів. Однак на етикетці з'явиться попередження про можливі побічні ефекти.
Про це повідомили в компанії, передає Reuters.
Компанія заявила у вівторок, що відновить постачання вакцини Johnson&Johnson до Європейського Союзу, Норвегії та Ісландії. Також там повідомили, що працюватимуть над відновленням клінічних випробувань вакцини.
Також в компанії заявили, що тепер нова етикетка на упаковці вакцини буде включати попередження про ризик рідкісного побічного ефекту і інструкції по його розпізнаванню і лікуванню.
"Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що, ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини", - заявили в компанії.
Нагадаємо, в ЕМА заявили, що вакцина Johnson & Johnson також може викликати тромби. Це сталося після того, як в США виявили вісім випадків тромбозу після вакцинації препаратом.
Раніше повідомлялося, що у США повинні прийняти рішення щодо використання вакцини Johnson&Johnson. Швидше за все вакцинацію продовжать.