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Вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців, - EMA

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Вівторок 30 листопада 2021 15:48
Вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців, - EMA Фото: вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вакцини, що розроблені проти нового штаму "Омікрон", можуть бути схвалені протягом 3-4 місяців. Водночас ефективність сьогоднішніх препаратів поки що не перевірена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами виконавчого директора Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Емера Кука, в першу чергу, необхідно провести двотижневі лабораторні випробування, аби зрозуміти наскільки поточні вакцини є ефективними проти нового штаму.

Також потрібно розглянути, як ситуація навколо “Омікрону” розвиватиметься у Європі. Якщо з’явиться необхідність змінити наявні вакцини - компаніям доведеться адаптувати свої препарати до нового штаму. Тим часом EMA підтримує контакт з виробниками вакцин та іншими регулюючими органами, аби бути переконаним у тому, що вони "максимально підготовлені".

"Якщо виникне потреба змінити існуючі вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин протягом трьох-чотирьох місяців", – додав Кук.

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