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У Британії рекомендували масову вакцинацію дітей 5-11 років

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Лондон, Середа 16 лютого 2022 22:11
У Британії рекомендували масову вакцинацію дітей 5-11 років Фото: у Великобританії дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 (freepik.com)
Автор: RBC.UA

У середу, 16 лютого, англійські чиновники виступили з пропозицією вакцинувати дітей у віці від п'яти до одинадцяти років. Причиною такої ініціативи стала можлива нова хвиля СOVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу, 16 лютого, британський уряд виступив з пропозицією почати вакцинувати від COVID-19 дітей у віці від 5 до 11 років. Таке рішення було прийнято пізніше ніж в інших країнах, наприклад в США або Ізраїлі, де вакцини пропонуються всім дітям в такій віковій групі. Зараз у Британії пропонують вакцинувати тільки найбільш вразливі групи дітей.

"Основна мета пропозиції щеплень дітям - підвищити їх захист напередодні можливої майбутньої хвилі COVID-19" - заявив Вей Шен Лім, голова Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (ОКВІ) COVID-19.

ОКВІ заявив, що для даної вікової групи існує Педіатрична вакцина від компанії Pfizer, з інтервалами між дозами в 12 тижнів.

Всі чотири країни Сполученого Королівства виконали вказівки ОКВІ по поширенню вакцини від COVID-19, а Шотландія та Уельс вже заявили, що приймуть рекомендації щодо вакцинації дітей 5-11 років.

Нагадаємо, що в Україні можуть ввести вакцинацію для дітей від 5 років.

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