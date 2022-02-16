У Британії рекомендували масову вакцинацію дітей 5-11 років

У середу, 16 лютого, англійські чиновники виступили з пропозицією вакцинувати дітей у віці від п'яти до одинадцяти років. Причиною такої ініціативи стала можлива нова хвиля СOVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У середу, 16 лютого, британський уряд виступив з пропозицією почати вакцинувати від COVID-19 дітей у віці від 5 до 11 років. Таке рішення було прийнято пізніше ніж в інших країнах, наприклад в США або Ізраїлі, де вакцини пропонуються всім дітям в такій віковій групі. Зараз у Британії пропонують вакцинувати тільки найбільш вразливі групи дітей.

"Основна мета пропозиції щеплень дітям - підвищити їх захист напередодні можливої майбутньої хвилі COVID-19" - заявив Вей Шен Лім, голова Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (ОКВІ) COVID-19.

ОКВІ заявив, що для даної вікової групи існує Педіатрична вакцина від компанії Pfizer, з інтервалами між дозами в 12 тижнів.

Всі чотири країни Сполученого Королівства виконали вказівки ОКВІ по поширенню вакцини від COVID-19, а Шотландія та Уельс вже заявили, що приймуть рекомендації щодо вакцинації дітей 5-11 років.