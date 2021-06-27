ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca

Новость на русском →
Великобританія, Неділя 27 червня 2021 20:29
У Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca Фото: нову вакцину AstraZeneca тестують у Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Оксфордському університеті Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca. Передбачається, що вона буде захищати від бета-варіанту коронавірусу, який ще називають "південноафриканським".

Про це повідомляє Le Figaro.

У дослідженні візьмуть участь 2250 осіб. Вони з Великобританії, Південної Африки, Бразилії та Польщі. В Оксфорді проведуть II і III фази клінічних випробувань, які покажуть ефективність вакцини на людях.

Відзначається, що акцина-кандидат була виготовлена за технологією так званого "вірусного вектора" (аденовірусу), яка тепер застосовується проти Covid-19 у всьому світі.

"Тестування бустерних доз існуючих вакцин і вакцин проти нових варіантів важливо для забезпечення того, щоб ми були якомога краще підготовлені до того, щоб випереджати пандемію коронавірусу, якщо їх використання виявиться необхідним", - зазначив професор і директор Oxford vaccine Group Ендрю Поллард.

Попередні дані цих клінічних випробувань очікуються вже цього року. Вони будуть представлені регулюючим органам для оцінки в прискореному порядку.

Нагадаємо, що Мексика приєдналася до числа країн, які допомагають впоратися з коронавірусом у всьому світі. Вони відправлять 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca в Центральну Африку.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Джонсон вважає, що завдяки вакцині AstraZeneca вдалося врятувати близько півмільярда людей у всьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19