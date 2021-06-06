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У Великобританії може зірватися скасування локдауну через новий варіант COVID-19

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Великобританія, Неділя 06 червня 2021 18:25
У Великобританії може зірватися скасування локдауну через новий варіант COVID-19 Фото: скасування карантину у Великобританії під загрозою зриву (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії скасування локдауну під загрозою зриву. Все через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні.

Про це повідомляє Sky News.

Про те, що Delta-варіант робить рішення про зняття обмежень більш важким, заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, новий варіант COVID-19, також відомий як варіант Дельта, на 40% більш заразний, ніж штам Кент (Альфа).

Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.

"Це означає, що з новим варіантом Delta впоратися з цим вірусом складніше, але, що найважливіше, ми вважаємо, що за допомогою двох доз від вакцини ви отримуєте такий же захист, як і від інших варіантів", - говорить Хенкок.

Відомо, що скасувати обмеження в Англії планували вже 21 червня.

Зазначимо, що про Delta-варіант коронавірусу заговорили і в Австралії. Там цим варіантом коронавірусу захворіла сім'я.

Раніше повідомлялося, що Британії не терпиться зняти обмеження і повернутися до нормального життя. Для цього там прискорили вакцинацію населення проти коронавірусу.

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