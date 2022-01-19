Великобританія готується до переходу на платні COVID-тести, - Reuters

Великобританія може скасувати безкоштовне тестування на коронавірус для населення в червні. Таку можливість розглядають чиновники охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відомо, зараз у Великобританії населення отримує безкоштовні тести на COVID-19. Їх можна безкоштовно замовити онлайн або забрати в місцевих аптеках. Проте Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що в період з 30 грудня по 5 січня було проведено понад 8 мільйонів LFD, що є найвищим щотижневим показником за всю історію спостережень.

Видання посилається на документ від Агентства охорони здоров'я з підготовки сценаріїв змін, пов'язаних з коронавірусом. Він показує, що графік переходу з безкоштовних тестів на платні був перенесений з початку року через появу штаму "Омікрон".

"У документі говориться, що офіційні особи в даний час працюють над передумовою того, що система онлайн-замовлень повинна бути готова до кінця червня, щоб направляти більшість людей, за винятком ключових працівників і деяких інших, до постачальників платних LFD", - пише видання.

Точна ціна тестів поки невідома, але джерело повідомило виданню, що вони можуть коштувати до 30 фунтів (40,75 доларів) за упаковку з семи штук.

Також говориться, що уряд Великобританії заздалегідь готовий до негативних реакцій населення через зміни та може перенести платне тестування, якщо з'явиться новий штам COVID-19.