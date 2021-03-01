Велика Британія обговорить з ЄС створення COVID-паспортів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен заявила, що пропозиції щодо COVID-паспортів, які будуть "поважати захист даних, безпеку та конфіденційність", будуть викладені цього місяця.

Загальноєвропейський "цифровий зелений пропуск" надаватиме підтвердження того, що людина щеплена, а також буде містити результати тестів для тих, хто ще не пройшов вакцинацію та інформацію про одужання для людей, які перенесли COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації від коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Головними лобістами затвердження паспорта вакцинації є Іспанія і Греція, які хочуть приймати туристів влітку після карантинного періоду в сезоні 2020 року. У той же час, деякі країни на зразок Бельгії та Франції, вважають, що дозвіл поїздок тільки для щеплених буде нечесним. До того ж, ще не у всіх країнах була доведена ефективність вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я при цьому вважає, що паспорта вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.