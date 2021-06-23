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Великобританія планує дозволити подорожі для повністю вакцинованих людей

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Великобританія, Середа 23 червня 2021 04:55
Великобританія планує дозволити подорожі для повністю вакцинованих людей Фото: Великобританія дозволить подорожувати людям, які пройшли вакцинацію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії уряд розглядає можливість дозволити поїздки по світу для жителів, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Такий коментар він дав виданню Sky News.

За словами Хенкока, можливість подорожувати без проходження карантину в країни з "бурштинового" списку зможуть люди, які були повністю вакциновані від коронавірусу.

"Це ще не було клінічно рекомендовано, ми працюємо над цим", - сказав Хенкок.

За його словами, уряд працює над планами, які дозволять вакцині повернути деякі свободи, які довелося обмежувати для забезпечення безпеки людей.

"Зрештою, в цьому вся мета програми вакцинації. Тому так важливо, щоб кожен дорослий прийшов і отримав укол", - додав міністр.

Рішення дозволить жителям Великобританії подорожувати в такі країни, як Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція і США. При цьому, їм не потрібно буде проходити самоізоляцію після того, як вони повернутися.

Нагадаємо, що деякі країни почали вводити обмеження для мандрівників з Великобританії через Delta-варіант коронавірусу. До таких країн належить і Польща.

Раніше повідомлялося, що Великобританії зіткнулася з Delta-варіантом коронавірусу. Через це ослаблення карантину довелося перенести до 19 липня.

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