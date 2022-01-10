Великобританія закликала майбутніх мам пройти COVID-вакцинацію
Уряд Великобританії закликає майбутніх матерів пройти курс вакцинації від коронавірусу. Для цього запускають рекламну кампанію, яка розповість про ризики в результаті захворювання для дітей і вагітних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Уряд попереджає, що більша частина жінок, які вступили в COVID-лікарні того року, не були вакциновані від коронавірусу. Хвороба несе загрозу як майбутнім матерям, так і їх майбутнім дітям.
Уряд заявляє, що разом з медичними експертами та установами стало ясно, що вакцини від коронавірусу безпечні для вагітних жінок і не впливають на фертильність.
У країні запускають компанію, яка закликає майбутніх мам якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. В ході компанії жінкам розкажуть про ризики COVID-19. Також по радіо і в соцмережах транслюватимуться свідоцтва вагітних жінок, які отримали вакцину.
За даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, близько 20% жінок, які надійшли до лікарні з вірусом, потребують дострокових пологів через тяжкий перебіг хвороби, а 20% їхніх дітей потребують догляду в неонатальному відділенні.
Нагадаємо, що в Греції бустерна доза стала обов'язковою після семи місяців після другої дози вакцини. Тих, хто її не отримає, вважатимуть невакцинованими та обмежать.