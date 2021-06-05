Великобританія прискорює вакцинацію від COVID-19: не терпиться зняти обмеження
У Великобританії вирішили прискорити вакцинацію від коронавірусу. Це потрібно для того, аби якомога швидше побороти всі варіанти вірусу та зняти карантинні обмеження.
Про це повідомляє Telegraph.
У Великобританії уряд сподівається якнайшвидше перемогти коронавірус і зняти всі обмеження. Для цього молоді у віці 25 років з наступного тижня почнуть робити щеплення.
"Людям старше 25 років будуть запропоновані перші дози з наступного тижня, оскільки уряд сподівається перемогти варіанти вірусу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вирішили скоротити терміни між введенням першої та другої дози вакцини.
Тепер люди старше 40 років отримуватимуть другу дозу протягом восьми тижнів після першої дози, а не 12, як було раніше.
Нагадаємо, що у Великобританії вже вакцинували половину дорослого населення країни. Також три чверті дорослих отримали одну дозу вакцини.
Раніше повідомлялося, що у Великобританії хочуть швидше зняти карантинні обмеження. Однак таке рішення може бути прийнято тільки після ретельної оцінки всіх даних про поширення вірусу в країні.