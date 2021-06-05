Великобританія прискорює вакцинацію від COVID-19: не терпиться зняти обмеження

У Великобританії вирішили прискорити вакцинацію від коронавірусу . Це потрібно для того, аби якомога швидше побороти всі варіанти вірусу та зняти карантинні обмеження.

Про це повідомляє Telegraph .

У Великобританії уряд сподівається якнайшвидше перемогти коронавірус і зняти всі обмеження. Для цього молоді у віці 25 років з наступного тижня почнуть робити щеплення.

"Людям старше 25 років будуть запропоновані перші дози з наступного тижня, оскільки уряд сподівається перемогти варіанти вірусу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вирішили скоротити терміни між введенням першої та другої дози вакцини.