ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угорщина безкоштовно вакцинуватиме українців: хто потрапив до списку

Новость на русском →
Угорщина, Середа 23 червня 2021 10:56
Угорщина безкоштовно вакцинуватиме українців: хто потрапив до списку Фото: Угорщина безкоштовно вакцинуватиме українців (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У липні Угорщина розпочне безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Зокрема, щеплення зможуть отримати жителі Закарпатської області незалежно від того, громадянами якої країни вони є.

Про це повідомляє угорський урядовий портал.

Таке рішення влада прийняла для того аби "захистити угорське населення та угорців за кордоном, та розширити сферу захисту для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж кордонів Угорщини".

Зазначається, що постанова уряду, яка буде регулювати деталі вакцинації, буде опублікована в понеділок, 28 червня.

Відомо, що і угорці, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років, зможуть зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації вже з липня.

За інформацією відомства, реєстрація відбуватиметься у пунктах вакцинації.

Уточнюється, що вакцини обирати не можна, громадяни матимуть право на щеплення лише тим препаратом, який буде запропонований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Угорщина Коронавірус Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19