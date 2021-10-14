ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, - ВООЗ

Новость на русском →
Четвер 14 жовтня 2021 10:36
Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, - ВООЗ Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключає версію про лабораторне походження коронавірусу. Зокрема, про те, що пандемія COVID-19 сталася в результаті витоку вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса для Corriere della Sera.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб краще зрозуміти витоки цієї пандемії",-зазначив він і додав, що до Китаю направили кілька місій, щоб зрозуміти причини поширення COVID-19.

Він підкреслив, що в серпні була створена SAGO - Наукова консультативна група щодо походженням нового патогена. Ця група надає рекомендації ВООЗ щодо рамок досліджень походження Sars-Covid-2.

"Всі гіпотези повинні бути вивчені, від передачі від тварин до витоку з лабораторії, яка ще не була категорично виключена. З самого початку ВООЗ постійно закликала до повністю відкритого і прозорого наукового процесу для розуміння перших днів пандемії. Важливо пам'ятати, що дослідження походження вірусу - це питання науки; вони важкі для виконання і вимагають часу", - додав Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ створила нову групу для з'ясування походження COVID-19.

Китай заперечує версію про витік вірусу зі своєї лабораторії і просить ВООЗ перевірити на предмет витоку американські лабораторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус