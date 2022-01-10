Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон"
Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.
"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfize, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.
Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином буде уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.
"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.
Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які вакцини довше захищають від коронавірусу.