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Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон"

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Понеділок 10 січня 2022 16:16
Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон" Фото: Альберт Бурла (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfize, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином буде уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.

Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які вакцини довше захищають від коронавірусу.

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