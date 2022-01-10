Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон"

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC .

" Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfize, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином буде уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.