У В'єтнамі зафіксували першу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму повідомило про першу смерть пацієнта після щеплення від COVID вакциною AstraZeneca. Жінка померла наступного дня після отримання щеплення.

Про це повідомляє Reuters .

35-річна жінка-медичний працівник померла 7 травня у південній провінції Ань Джіанг, через день після того, як вона отримала першу вакцину проти коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я В'єтнаму уточнили, що жінка померла від алергічної реакції, відомої як анафілаксія.