У В'єтнамі зафіксували першу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму повідомило про першу смерть пацієнта після щеплення від COVID вакциною AstraZeneca. Жінка померла наступного дня після отримання щеплення.
Про це повідомляє Reuters.
35-річна жінка-медичний працівник померла 7 травня у південній провінції Ань Джіанг, через день після того, як вона отримала першу вакцину проти коронавірусу.
У Міністерстві охорони здоров'я В'єтнаму уточнили, що жінка померла від алергічної реакції, відомої як анафілаксія.
Нагадаємо, В'єтнам схвалив вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca наприкінці січня 2021 року. Тоді столиця країни Ханой переживала спалах захворювання.
Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) заявив 7 травня, що розглядає повідомлення про рідкісні неврологічні розлади у людей, які отримали вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca (Vaxzevria). Експерти просять у компанії більш детальні дані про випадки захворювання.
Раніше канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть у Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.