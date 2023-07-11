Окно возможностей для прогресса Украины в войне закроется к концу года, - президент Чехии

По его словам, предстоящие выборы в Соединенных Штатах и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки Украины.

К следующему году "мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", - сказал он.

"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", - заявил Павел, который до прихода в политику был высокопоставленным генералом НАТО.

Его замечания контрастируют с заявлениями других лидеров на саммите, которые предположили, что военная поддержка Украины будет продолжаться на том же уровне в обозримом будущем.

Заявления чешского президента

В мае 2023 года президент Чехии уже делал похожие заявления о войне России и Украины. Тогда Петр Павел заявил, что "в этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным".

Павел сказал, что Украина больше не имеет того элемента неожиданности, который помог успешным наступлениям на Харьковском и Херсонском направлении в том году.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что большое контрнаступление будет успешным. "Идет контрнаступление. В общем, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", - сказал он.