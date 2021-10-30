Віцепрезидент США щепилася додатковою дозою вакцини від коронавірусу
Фото: віцепрезидент США щепилася додатковою дозою вакцини від коронавірусу (twitter.com/VP)
Віцепрезидент США Камала Гарріс щепилася бустерною дозою вакцини проти коронавірусу. Закликала усіх брати приклад.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Камали Гарріс.
Як відзначила Гарріс, вакцини є безкоштовними, безпечними й рятують життя.
"Сьогодні я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право. Вакцини безкоштовні, безпечні та врятують вам життя", - відзначила віцепрезидент.