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Віцепрезидент США щепилася додатковою дозою вакцини від коронавірусу

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Субота 30 жовтня 2021 21:51
Віцепрезидент США щепилася додатковою дозою вакцини від коронавірусу Фото: віцепрезидент США щепилася додатковою дозою вакцини від коронавірусу (twitter.com/VP)
Автор: Сергій Пишкін

Віцепрезидент США Камала Гарріс щепилася бустерною дозою вакцини проти коронавірусу. Закликала усіх брати приклад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Камали Гарріс.

Як відзначила Гарріс, вакцини є безкоштовними, безпечними й рятують життя.

"Сьогодні я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право. Вакцини безкоштовні, безпечні та врятують вам життя", - відзначила віцепрезидент.

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