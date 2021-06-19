Влада Токіо заборонила організацію зон для масового перегляду змагань Олімпіади
Фото: у Токіо не буде зон для масового перегляду Олімпіади (GettyImages)
Токіо скасує всі масові заходи з перегляду Олімпійські ігри. Рішення прийнято, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.
Про це повідомляє AFP.
В японській столиці було заплановано шість оглядових майданчиків. Однак організовувати там масові перегляди не будуть.
"Ми вирішили закрити ці майданчики для перегляду змагань у прямому ефірі, які збирають багато людей. Ми будемо ширше використовувати Інтернет, щоб створювати захоплюючу атмосферу ігор", - сказав губернатор Токіо Юріко Коїке.
Раніше повідомлялося, що в Японії медики виступають за проведення Олімпіади без глядачів.
РБК-Україна писало, що є дві умови, у зв'язку з якими на Олімпіаду в Токіо можуть допустити глядачів.